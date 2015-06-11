Китай тайно испытал гиперзвуковую ракету, способную наносить ядерный удар

Как сообщает Росбалт, по информации издания Washington Free Beacon, 7 июня с полигона на западе Китая была запущена баллистическая ракета, оснащенная отделяемым от носителя гиперзвуковым боевым блоком WU-14. Это было уже четвертое за последние 18 месяцев испытание. Гиперзвуковой летательный аппарат может нести как обычную боевую часть, так и ядерную боеголовку.

Ранее комиссия по Китаю конгресса США в своем докладе отмечала, что "гиперзвуковые планирующие аппараты могут сделать системы ПРО США менее эффективными и потенциально устаревшими".

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"С учетом четырех проведенных испытаний за прошедшие полтора года Китай вполне может завершить разработку первой версии аппарата и поставить его на вооружение через год-два", — заявил американский эксперт по китайским вооружениям Центра международных оценок и стратегий Рик Фишер.

В января 2014 года также сообщалось о первом испытании гиперзвукового аппарата Китаем, который потенциально способен доставлять боеголовки в обход системы ПРО.