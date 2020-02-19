В США потребовали запретить трансгендерам участвовать в спортивных соревнованиях

Адвокат Кристиана Холкомб считает, что девочки заслуживают того, чтобы соревноваться на равных условиях.

В США некоммерческая группа Alliance Defending Freedom подала иск против участия трансгендеров в спортивных соревнованиях.

Об этом пишет New York Post.

Читайте такжеЖурналист запустил шоу о знаменитостях – открытых геях и трансгендерах (видео)Как отмечается в иске, политика Межшкольной спортивной конференции Коннектикута позволяет «биологическим мальчикам» побеждать девочек на соревнованиях и лишает их возможных стипендий.

«Девушки заслуживают того, чтобы соревноваться на равных условиях. Заставлять их соревноваться с мальчиками несправедливо, это разрушает их мечты и разрушает их спортивные возможности», – заявила адвокат Кристиана Холкомб.

В иске упоминаются два трансгендерных старшеклассника –Терри Миллер и Андрая Йеервуд, которые соревновались непосредственно против школьниц, подавших заявление – Соул, Митчелл и Смит.

Ранее УНИАН сообщал, как популярная бьюти-блогер совершила каминг-аут из-за шантажа.