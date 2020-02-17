Российская разведка усилила активность в Ирландии - СМИ

Ирландские спецслужбы также подозревают, что Россия может использовать их страну как базу для разведывательной работы.

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи, которые соединяют Европу с США.

Такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности, сообщает РБК со ссылкой на Sunday Times

По мнению местных полицейских и военных, агентов в страну могло отправить Главное разведывательное управление Генштаба ВС России (ранее ГРУ). По их данным иностранные агенты занимались в том числе изучением инфраструктуры порта в Дублине.

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Ранее британские и американские военные заявляли о том, что изучением расположения подводных кабелей занимались российские подлодки и военные суда, которые находились в Атлантическом океане. По их мнению, делалось это для возможной попытки перерезать линии связи между США и Европой в случае гипотетического военного конфликта.

Ирландские спецслужбы также подозревают, что Россия может использовать их страну как базу для разведывательной работы.

"В Ирландии не так развита контрразведка, а потому Москва может рассматривать ее как слабое звено", - заявил Sunday Times британский эксперт Марк Галеотти.

По его мнению, интерес у российских спецслужб могут вызвать и различные технические компании, разместившие свои офисы в Дублине.