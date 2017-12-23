В НАТО считают, что РФ может повредить подводные интернет-кабели - СМИ

Россия может намеренно повредить подводные кабели, обеспечивающие выход в интернет в Европе и Северной Америке. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на оценки военных.

По словам старших военных чиновников, российские подводные лодки резко активизировали деятельность вокруг подводных каналов данных в Северной Атлантике.

"Очевидно, что россияне сфокусировались на кабелях, которые обеспечивают Интернет и другие коммуникационные связи в Северной Америке и Европе, что может дать Кремлю возможность разорвать или использовать важные линии передачи данных, сказали чиновники. По их словам, активность российских подводных лодок выросла до уровня, невиданного со времен «холодной войны", - сказано в сообщении.

Читайте такжеГлава военного комитета НАТО: Россия может отрезать другие страны от интернета

"Мы сейчас видим подводную деятельность в окрестностях подводных кабелей, какой, как я полагаю, никогда не видели",— заявил командующий подводными силами НАТО Эндрю Леннон. По его словам, Россия "явно проявляет интерес" к подводной инфраструктуре альянса.

НАТО решило восстановить командный пункт, закрытый по окончанию холодной войны для обеспечения безопасности инфраструктуры в Северной Атлантике.

Главный военный командующий Великобритании также предупредил, что Россия может поставить под угрозу кабели, которые составляют основу современной мировой экономики.

Леннон отказался сказать, считает ли НАТО, что Россия "действительно коснулась кабелей".

Ранее сообщалось, что США потратят $200 миллионов на авиабазы в Европе в рамках инициативы по сдерживанию РФ.