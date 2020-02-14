В Японии начали частичную эвакуацию пассажиров из лайнера Diamond Princess - СМИ

Местные власти разрешили продлить карантин во временном помещении пассажирам в возрасте от 80 лет со слабым здоровьем или тем, кто проживал в каютах без окон.

Власти Японии начали частичную эвакуацию пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у японского побережья.

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Как сообщает Channel News Asia, местные власти разрешили сойти на землю пассажирам в возрасте от 80 лет со слабым здоровьем или тем, кто проживал в каютах без окон, и продлить карантин во временном помещении, предоставленном правительством.

Отмечается, что разрешено покинуть судно только людям, у которых результаты теста на новый коронавирус были отрицательными.

Как сообщал УНИАН, на борту карантинного судна Diamond Princess находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявления больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-192019, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля.

9 февраля стало известно, что на круизном судне выявлен инфицированный коронавирусом украинец. По данным МИД, он будет находиться в японской больнице минимум две недели.

10 февраля стало известно о еще одном инфицированном украинце.