Минюст Нидерландов отказал России в праве судить россиян, обвиняемых по делу MH17

Первое судебное слушание по делу Нидерландов против трех российских подозреваемых и одного украинца назначено на 9 марта.

Нидерланды отклонили запрос Москвы о передаче России права судить трех российских граждан, определенных в качестве подозреваемых в причастности в катастрофе рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году.

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Об этом сообщил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, передает 112.ua со ссылкой на Reuters. "Министр юстиции ответил, что передача обвинения в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом для голландских властей и рассматриваться не будет", - говорится в письме, направленном парламенту Нидерландов от министерства юстиции страны.

По словам Грапперхауса, Россия подала запрос о праве судить своих граждан по делу MH17 в октябре прошлого года.

Первое судебное слушание по делу Нидерландов против трех российских подозреваемых и одного украинца назначено на 9 марта. Если дело в конечном итоге будет передано в суд, четверо его фигурантов могут быть заочно осуждены в соответствии с законодательством Нидерландов.

Россия не выдает своих граждан, поэтому ни один из подозреваемых не предстанет перед судом Нидерландов. Однако голландская юридическая фирма заявила, что один из российских подозреваемых по делу попросил, чтобы его интересы были представлены в судебном процессе.