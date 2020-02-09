В Казахстане количество жертв массовой драки возросло до десяти человек

В больницу доставлены 27 пострадавших.

В Казахстане число погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области увеличилось до десяти человек.

Об этом сообщил телеканал «Хабар 24» сегодня, 9 февраля. Ранее сообщалось о восьми погибших.

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По информации телеканала, в центральную больницу Кордайского района доставлена большая часть пострадавших - 27 человек.

"Многие из них получили огнестрельные ранения. Как сейчас себя чувствуют пострадавшие, к сожалению, медики пока не сообщают. Врачи находятся на обходе. Мы продолжаем следить за событиями", - говорится в сюжете.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли при попустительстве сотрудников государственных органов, которые будут наказаны. "Провокаторы устроили кровопролитие из-за халатности чиновников. Они будут наказаны. Государство оказывает помощь пострадавшим. Мир и гармония - это наше главное достояние, никто не имеет права их нарушать!", - написал Токаев в своем микроблоге в Twitter.

Между тем, как сообщает DW, правозащитники призывали открыто и тщательно расследовать случившееся, привлечь виновных к уголовной ответственности, а жертвам возместить материальный и моральный ущерб.

"Эти события требуют серьезного анализа со стороны всех органов власти, включая парламент РК, Совет безопасности РК, Генеральную прокуратуру РК, а также общественные структуры - Ассамблею народа Казахстана, Национальный совет доверия и другие. В созданную правительственную комиссию должны быть включены имеющие моральный авторитет общественные деятели, представители духовенства, деятели культуры", - подчеркивается в заявлении Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, обнародованном 9 февраля,

В заявлении также сообщается, что на казахстанско-киргизской границе скопились несколько сот беженцев, в основном, женщин с детьми, которые, спасаясь от конфликта, переходят границу в Киргизию.

Как сообщалось, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла массовая драка между дунганами и казахами. В результате массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аукаты и Боланбатыр, за медицинской помощью обратились 137 человек. Сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны десятки людей. Правоохранительные органы ведут досудебное расследование по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" УК Казахстана.