Министр обороны Германии отвергла возможность агрессии РФ против стран НАТО

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Лайен отвергла возможность российской агрессии против стран-членов НАТО. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью Deutsche Welle, опубликованном в субботу, 6 июня.

"Поскольку мы (НАТО. - Ред.) хорошо подготовлены, то такой агрессии не будет. В этом - парадокс отпугивания", - сказала она, отвечая на вопрос о готовности Альянса на случай серьезной российской агрессии. "НАТО - мощный оборонительный союз с сильным политическим крылом, поскольку мы убеждены, что споры необходимо урегулировать за столом переговоров", - добавила фон дер Лайен.

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Оценивая ситуацию с безопасностью в Европе, министр отметила, что она остается "напряженной" из-за событий в Украине: аннексии Крыма и гибридной войны на Донбассе. "Однако мы на уровне Евросоюза делаем все для того, чтобы адекватно реагировать политическими и экономическими средствами. Мы в Европе настолько сильно зависим друг от друга, что нельзя так просто нарушать международное право путем военной интервенции", - подчеркнула глава оборонного ведомства ФРГ.

По ее словам, учения НАТО, а также патрулирование воздушного пространства стран Балтии призваны показать странам-членам, что партнеры по Альянсу стоят друг за друга. Они также имеют цель укрепить доверие и улучшить сотрудничество между отдельными странами-членами НАТО.