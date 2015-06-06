Министр обороны Германии отвергла возможность агрессии РФ против стран НАТО
Урсула фон дер Лайен подчеркнула, что такой агрессии не будет, поскольку Альянс хорошо подготовлен.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Лайен отвергла возможность российской агрессии против стран-членов НАТО. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью Deutsche Welle, опубликованном в субботу, 6 июня.
"Поскольку мы (НАТО. - Ред.) хорошо подготовлены, то такой агрессии не будет. В этом - парадокс отпугивания", - сказала она, отвечая на вопрос о готовности Альянса на случай серьезной российской агрессии. "НАТО - мощный оборонительный союз с сильным политическим крылом, поскольку мы убеждены, что споры необходимо урегулировать за столом переговоров", - добавила фон дер Лайен.
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Оценивая ситуацию с безопасностью в Европе, министр отметила, что она остается "напряженной" из-за событий в Украине: аннексии Крыма и гибридной войны на Донбассе. "Однако мы на уровне Евросоюза делаем все для того, чтобы адекватно реагировать политическими и экономическими средствами. Мы в Европе настолько сильно зависим друг от друга, что нельзя так просто нарушать международное право путем военной интервенции", - подчеркнула глава оборонного ведомства ФРГ.
По ее словам, учения НАТО, а также патрулирование воздушного пространства стран Балтии призваны показать странам-членам, что партнеры по Альянсу стоят друг за друга. Они также имеют цель укрепить доверие и улучшить сотрудничество между отдельными странами-членами НАТО.