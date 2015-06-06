В центре Москвы проходит антипутинский пикет

В центре Москвы у метро Третьяковская проходит антиправительственный пикет в поддержку осужденных россиян за участие в акции на Болотной площади 6 мая 2012 года накануне инаугурации Путина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, акция согласована властями на 20 человек, однако лиц с российской оппозиционной символикой как минимум в два раза больше.

Участники акции развернули баннер "Свободу узникам 6 мая", а также осужденным россиянам. Среди них Леонид Развозжаев, похищенный в Украине.

Собравшиеся скандируют: "Путин вор", "Россия без Путина", "Ла-Ла-Ла", "Свободу политзаключенным", "Россия будет свободной". Также можно увидеть плакаты с надписью "Путин, жуй сопли, а не оппозицию" и "Не заметили, как стали жить не в России, а в Быдлостане".

Читайте такжеУкраинский интерес. Диалектика "Большой семерки", кремлевская призма и коррекция курсаМногие участники акции постоянно принимают участие в антивоенных пикетах против вторжения РФ в Украину, в частности, на их одежде кроме белых лент прикреплены желто-голубые, а также значки "Нет войне".

В то же время, на месте проведения акции двое мужчин с георгиевскими лентами поют частушки против оппозиции и в поддержку властей РФ. "Родина, свобода, Путин", - резюмировали исполнители частушек.

Участники акции с разными точками зрения ведут споры о "будущем России".

Порядок обеспечивают сотрудники полиции, задержанных нет.