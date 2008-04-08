В Москве Донецк назвали лучшим городом СНГ
17:52, 08 апреля 2008Мир
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Диплом подписали Лужков и Козак
|Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.
По его словам, 3 и 4 апреля в Москве в рамках международного форума прошло подведение итогов первого в истории СНГ смотра-конкурса городов на звание "Лучший город СНГ".
Мэра отметил, что Донецк получил призовой диплом "за разработку и реализацию стратегии развития города, обеспечение активного развития малого бизнеса".
Среди тех, кто подписал диплом - министр регионального развития России Дмитрий КОЗАК и мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ.
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