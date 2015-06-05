Шварценеггер считает, что "переплюнул" бы Обаму на посту президента

Он выразил сожаление, что не может баллотироваться на пост президента, так как родился в Австрии, сообщает Новое время по информации Daily Mail.

“Я мог бы делать эту работу лучше, чем эти парни, поверьте мне! Однако эта работа для меня недоступна, и я не собираюсь жаловаться по этому поводу, так как всем в жизни обязан Америке”, - заявил Шварценеггер на премьере нового фильма в Австралии.

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В апреле компания Paramount Pictures представила официальный трейлер пятой части популярного блокбастера Терминатор: Генезис с голливудским актером Арнольдом Шварценеггером и звездой сериала Игра престолов Эмилией Кларк.