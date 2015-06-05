Меркель выразила сомнение относительно возможного скорого возвращения России в G7 - СМИ

Об этом сообщает DW.de со ссылкой на агентство dpa.

"Конечно, это своеобразная потеря, - сказала она о неучастии России в саммите G7. - Однако это (исключение России - УНИАН) было необходимостью, поскольку мы видели аннексию Крыма и бои в Донецке и Луганске, чем Россия в значительной степени нарушила то, что я считаю европейским мирным порядком после Второй мировой войны", - отметила Меркель в интервью немецкому телеканалу RTL.

Читайте такжеКанада против, чтобы Путин сидел за одним столом с G7 - премьер-министрКанцлер убеждена, что необходимо дождаться изменения политики Кремля. "Многие говорили, что Германия останется разделенной, однако сейчас мы воссоединены. Некоторые вещи длятся долго, но мы должны увидеть изменение в оценке действий России, которой я пока не вижу", - цитирует Меркель информагентство dpa.

Как сообщал УНИАН ранее, канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии саммита G7 назвала главные опасности для мирового сообщества.