Окончательное голосование в Сенате США по делу об импичменте Трампа состоится 5 февраля

3 февраля между участниками сенатских слушаний об импичменте президента США Дональда Трампа состоятся финальный обмен аргументами.

Финальное голосование в Сенате США по делу об импичменте президента Дональда Трампа пройдет в среду, 5 февраля.

В понедельник, 3 февраля, между участниками слушаний об импичменте состоится финальный обмен аргументами, сообщает Голос Америки.

Вероятнее всего, президент Трамп будет оправдан: для признания его виновным и отрешения от должности требуется не менее 62 голосов.

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Вместе с тем вчера Сенат принял решение не вызывать свидетелей на процесс по импичменту президента Трампа и не требовать у Белого дома предоставления дополнительных документов, на чем настаивали демократы.

Трамп стал третьим президентом США, чей импичмент рассматривался в Сенате. В 1868 году импичменту был подвергнут Эндрю Джонсон, в 1998 году – Билл Клинтон – оба были оправданы.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года в США началось расследование касательно возможности импичмента Трампа, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении, которое президент США, по его данным, оказывал на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.

Обвинения строятся на факте замораживания военной помощи Украине летом 2019 года и на показаниях о том, что президент требовал от Киева вести расследование деятельности сына Байдена в Украине.

Обвинение в препятствовании деятельности Конгресса связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы, связанные с расследованием.

Республиканцы и сам Трамп утверждают, что президент не нарушил никаких законов.