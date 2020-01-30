CNN: Американцев волнует Украина, и на это есть веские причины

Перед поездкой в Киев американскому Госсекретарю нужно разобраться, почему украинское государство очень ценно для Вашингтона.

Да, американцев волнует Украина. И на это есть целый ряд причин, которые Госсекретарю Майку Помпео стоит понять перед завтрашним визитом в Киев. На прошлой неделе глава американской дипломатии накричал на ведущую радио NPR Мари Луиз Келли.

«Он спросил меня: «Думаете, американцев волнует Украина?» Он использовал слово на букву F в этом и многих других предложениях. Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я сказала, что могу. Он попросил помощников принести карту мира без надписей и обозначенных стран. Я указала на Украину. Он отложил карту», - вспоминает CNN слова Келли.

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Помпео не хотел, чтобы его спрашивали об Украине. Но второй остановкой в его туре по Европе и Центральной Азии будет именно Киев, где он проведет два дня. Это произойдет в критический момент для отношений между Америкой и Украиной. Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским, а также с министром иностранных дел и министром обороны, чтобы «подчеркнуть американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Для того, чтобы визит был продуктивным, Помпео нужно понять и усвоить причины, почему американцев интересует Украина.

Прежде всего, Украина – это одна из наиболее плодородных и богатых на ресурсы местностей в мире. Компания по защите урожаев Adama называет ее «лучшим местом в мире для выращивания зерновых культур, чей потенциал в помощи накормить мир растет постоянно». Когда-то она была житницей СССР, а теперь это житница Европы. Украина богата на чернозем. Примерно 30% мировых запасов этой почвы укрывают почти всю территорию страны, площадью 603,6 тысяч квадратных километров. Ее климат, подобный тому, который наблюдается в штате Канзас, который Помпео когда-то представлял в Конгрессе. Украина – третий крупнейший поставляющих аграрной продукции в союзные для Америки страны Европейского Союза. Она считается «аграрной супердежавой мира».

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В восточной части страны размещены крупные запасы угля и железной руды. Кроме того на Донбассе развита тяжелая промышленность. Хотя Владимир Путин бросил глаз на украинский регион и запустил масштабную военную кампанию с целью оторвать его от Украины. В конце концов, до Первой мировой войны именно здесь происходило производство трех четвертей всего российского чугуна. Донбасс остается одним из крупнейших промышленных районов в Европе. В то же время, через Украину проходит большая часть импорта российского газа в Европу. Российская компания «Газпром» обеспечивает треть европейских потребностей в газе. И большая часть этих объемов проходит через трубы в Украине.

Но, наверное, наиболее важную роль играет стратегическое расположение страны и ее потенциал. Она – кинжал демократии в сердце автократии Путина. На пике Холодной войны у Украины был третий крупнейший ядерный арсенал в мире после США и России. Конечно, все это оружие досталось в наследство от СССР.

Украина согласилась убрать его со своей территории, если Россия будет гарантировать ее суверенитет. Очевидно, это не сработало, потому что спустя 20 лет после того Москва начала войну против Украины и оккупировала Крым. Помпео должен признать, что если Путина так сильно волнует Украина, тогда США точно нужно интересоваться ею тоже. А учитывая усилия и деньги, которые российский президент тратит на то, чтобы удерживать украинские территории, то можно сказать, что его очень интересует соседняя страна. И он очень встревожен.

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«Украина, ее правительство и подавляющее большинство ее народа за исключением небольшого меньшинства русскоязычных людей на востоке поддерживают интеграцию с Западом. После Евромайдана в 2014 году, который заставил пророссийского лидера Виктора Януковича бежать, Украина начала тянуться ко всему западному. Глядя на процветание своих соседей Польшу, Венгрию и Словакию в составе Евросоюза, украинцы свергли Януковича, который хотел остановить шаги их страны к более близкой ассоциации с ЕС», - говорится в статье.

Любая поддержка, которую Помпео и США могут предложить Украине для приближения ее к членству в ЕС, поможет сорвать ряд крупнейших мечтаний Путина.

«Хотя кажется маловероятным, что Украина сможет пойти по пути других стран бывшего советского блока: Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии, Эстонии, Латвии и Литвы, - и присоединится к НАТО. Однако, членство в ЕС все равно будет горькой пилюлей для Путина», - говорится в статье.

И наконец Зеленский и украинский народ, очевидно, заметили, что следующая остановка Помпео – это Беларусь, северный сосед, который очень контрастирует с Украиной. Составляя график своего тура, Помпео, вероятно, не рассчитывал увидеть большую разницу между Зеленским и Александром Лукашенко, автократическим президентом Беларуси, который руководит страной с 1994 года. Или, что хуже, Помпео знает, с кем он встретится в Минске и использует визит для того, чтобы послать Киеву сигнал о том, что у США есть альтернативный путь. Этот путь лежит через Москву, так как Лукашенко и Путин давние друзья и даже обсуждали слияние их стран в одну.

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Правление Лукашенко опирается на тела его политических оппонентов, которых он бросал в тюрьму в течение длительного времени. Некоторые из них просто загадочно исчезли. Непокорных журналистов задерживают, их компьютеры и банковские карты изымают. Некоторые из них тоже исчезли.

Зато в ноябре Зеленский создал Совет свободы слова и защиты журналистов. Прошлого октября он провел пресс-конференцию, которая длилась целый день на фудкорте в центре Киева. А когда украинская гражданка начала выкрикивать свои беспокойства про местных чиновников, Зеленский бросил все и начал ее слушать. Конечно, Украине еще нужно пройти долгий путь к настоящей свободе прессы. Ведь атаки против журналистов продолжаются. Но запретив корреспонденту NPR сопровождать его ради мести радиостанции за ссору с Мари Луиз Келли, Помпео действовал больше в стиле Лукашенко, чем Зеленского.