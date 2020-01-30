цей матеріал доступний українською

"У всех на слуху": в Генпрокуратуре Беларуси прокомментировали исчезновение директоров сахарных заводов

15:17, 30 января 2020
Мир
587 0
Белорусский генпрокурор уточнил, что речь идет о мошенничестве / скриншот видео

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк прокомментировал тему недавнего исчезновения директоров всех сахарных заводов республики.

Как сообщает TUT.by, немногословный комментарий Конюка показали на телеканале "Беларусь 4. Гродно" - в областном центре глава Генпрокуратуры принимал участие в коллегии.

"Я не хочу анонсировать сейчас некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло - это, опять-таки, внешняя дебиторская задолженность", - сказал белорусский генпрокурор.

По его словам, речь идет о мошеннических схемах, "которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими".

Как сообщал УНИАН, на днях стало известно, что в Беларуси директора всех четырех действующих в стране сахарных заводов одновременно перестали появляться на рабочих местах. Предположительно директоров задержали в рамках расследования дела о коррупции, которое ведет Комитет государственной безопасности. Официальных комментариев от властей по этому поводу до сегодняшнего дня не поступало.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter