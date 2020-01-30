"У всех на слуху": в Генпрокуратуре Беларуси прокомментировали исчезновение директоров сахарных заводов

На днях директора всех четырех сахарных заводов одновременно перестали ходить на работу.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк прокомментировал тему недавнего исчезновения директоров всех сахарных заводов республики.

Как сообщает TUT.by, немногословный комментарий Конюка показали на телеканале "Беларусь 4. Гродно" - в областном центре глава Генпрокуратуры принимал участие в коллегии.

"Я не хочу анонсировать сейчас некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло - это, опять-таки, внешняя дебиторская задолженность", - сказал белорусский генпрокурор.

По его словам, речь идет о мошеннических схемах, "которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими".

Как сообщал УНИАН, на днях стало известно, что в Беларуси директора всех четырех действующих в стране сахарных заводов одновременно перестали появляться на рабочих местах. Предположительно директоров задержали в рамках расследования дела о коррупции, которое ведет Комитет государственной безопасности. Официальных комментариев от властей по этому поводу до сегодняшнего дня не поступало.