Die Welt: Почему "грексит" может спровоцировать также выход Испании?

В статье «Почему «грексит» может спровоцировать также выход Испании?», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, говорится о том, что такого возвращения от Греции никто не ожидал: Туризм находится на подъеме, беспрецедентный строительный бум захватил на всю страну, долго раскачивавшееся сельское хозяйство переходит от одного рекорда к другому – везде цветущие пейзажи.

Это не описание настоящего времени, это прогнозы некоторых ведущих экономистов, таких как президент Ifo Ханс-Вернер Зинн, на случай выхода из еврозоны («грексита») и возвращения к национальной валюте драхме. «После одного-трех лет будет поворот и падение безработицы», уверен Зинн. При резкой девальвации драхмы греческая экономика может выбросить на европейский рынок продукцию по исключительно низкой стоимости и привлечь туристов и инвесторов, говорится в расчетах Зинна.

«В долгосрочной перспективе Греция могла бы извлечь выгоду от низких издержек по оплате труда в промышленности и туристического бума», говорит главный экономист DZ Bank, Стефан Бильмайер.

Даже в больших фондах, кк Union Investment, этот сценарий считают возможным. «Условием является то, чтобы Греция согласовала вместе с евро-партнерами свой выход и получила освобождение от части долга», говорит Франк Энгельс, который работает в управлении пенсионного фонда. «Тогда после нескольких лет переходного периода она могла бы рассчитывать на подъем экономики».

Начало конца еврозоны

«Грексит», как модель успеха? Если бы действительно так было, то это стало бы началом конца еврозоны, опасаются эксперты. «Поскольку тогда в других кризисных странах может появиться идея, стремиться к подобному подъему», говорит Энгельс. «Политическое доверие к европейскому проекту будет повреждено в долгосрочной перспективе. Это отпугнет инвесторов».

Кроме того, не только еврозоне грозит крах, но также и Европейскому Союзу. После своего переизбрания премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон до конца 2017 года хочет провести голосование о том, должна ли его страна остаться в ЕС. Сначала «грексит», потом «брексит», а дальше выход Испании из еврозоны?

Почти семь лет кризисные страны борются с долговым кризисом. С видимым успехом - также за пределами Греции. Испанская экономика в начале года выросла так быстро, как никогда за последние семь лет. Но этого еще не достаточно, чтобы вернуть людям прежнее положение: уровень безработицы составляет около 24 процентов, что в два раза выше, чем во всей валютной зоне, выше он только в Греции.

Недовольство испанцев можно увидеть в опросах общественного мнения: правящая Народная партия и оппозиционные социалисты, - которые по очереди были в правительстве в течение последних десятилетий – набирают вместе примерно столько же голосов, сколько обе оппозиционные партии Ciudadanos и Podemos. Последняя, как и греческая правящая партия премьер-министра Алексиса Ципраса «Сириза», выступает против программы жесткой экономии и реформ, которая должна вывести слабые в финансовом отношении страны из долгового кризиса.

Зинн описывает цветущие ландшафты

Президент Ifo Зинн в течение многих лет советует грекам вернуться к старой, а затем резко обесценившейся валюте. «Туристы вернутся, благодаря более низким ценам», объясняет он. «Греки будут импортировать меньше продуктов и снова смогут покупать у своих фермеров».

Богатые греки снова будут вкладывать деньги на родине, чем спровоцируют строительный бум. «Возможно, вернется даже когда-то сильная хлопчатобумажная промышленность», говорит Зинн. Греческое правительство, в свою очередь, может произвольно печатать деньги, чтобы поддерживать пострадавшие банки и, таким образом, оплатить предвыборные обещания.

Тем не менее, многие эксперты отговаривают от такого пути. «После выхода из еврозоны, Греция пойдет по пути экономического хаоса», предупреждает главный экономист Commerzbank Йорг Кремер. «В конце концов, это будет бедная страна с очень низким доходом на душу населения».

Резкая девальвация драхмы не решит главную проблему в корне, говорит эксперт. «Это плохое государственное управление, которое не обеспечивает достаточных государственных доходов и усложняет жизнь предприятиям».