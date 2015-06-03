Сенатор обвинил Обаму в "бездействии" перед лицом агрессии РФ

Об этом Портер написал в статье на портале Cleveland, передает "Голос Америки".

"В краткосрочной перспективе Украине нужны противотанковое оружие, средства защищенной связи, приборы ночного видения и термографии, беспилотники и системы ПВО, Столь же важный эффективный мониторинг, чтобы убедиться, что американская помощь доходит до военных на передовой. Мы также должны оказать поддержку в таких важных областях, как институциональное строительство в области обороны, обучения и реформирования украинского военно-промышленного комплекса. В долгосрочной перспективе это повысит эффективность украинской армии", - написал он.

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По мнению сенатора, администрация Обамы считает, что поставка Украине помощи приведет к усилению нестабильности.

"Думаю, что дальнейшее бездействие приведет лишь к расширению нынешнего конфликта. Каждое временное прекращение огня просто легализовало действия Путина, фактически признавая российские успехи на местах. Российская агрессия в Украине не уйдет и не решится сама по себе, просто потому, что мы этого хотим. Пора президенту начать самому влиять на ситуацию, а пока, наоборот, она влияет на него", - заявил он.