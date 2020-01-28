РФ превращается в "тотальное государство", которое ранее было лишь в антиутопии "1984" Оруэлла – экс-советник Путина

По мнению эксперта, теперь в России окончательно утвердился режим спецслужб.

Решения президента РФ Владимира Путина 15-22 января 2020 года о внесении изменений в российскую Конституцию означают окончательное формирование так называемого тотального государства, которое ранее существовало только в антиутопии "1984" Оруэлла и похожих на нее.

Об этом в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал российский экономист, бывший советник Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

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По его мнению, теперь в России окончательно утвердился режим спецслужб.

«Решения 15-22 января 2020 года в России являются, безусловно, знаковыми. Они означают окончательный переход природы нынешнего российского режима от союза спецслужб и сислибов (так называемые «системные либералы» в РФ – ред.) к режиму только спецслужб и к окончательному формированию так называемого тотального государства, которое ранее существовало только в антиутопии "1984" Оруэлла и похожих на нее. Сейчас она становится абсолютной реальностью», – отметил Илларионов.

Как сообщал УНИАН, 15 января Путин огласил ежегодное послание к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию РФ.

Он предложил закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета; утвердить приоритет Конституции РФ над международными договорами; усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти; дать право Госдуме утверждать премьер-министра, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров.

Кроме того, президент РФ предложил внести поправку об обязательном соблюдении критериев (гражданство и срок проживания) членами правительства, парламента и руководителями субъектов федерации и об ужесточении требований к президенту (сроки на посту).

По его словам, за изменения к Конституции будет предложено проголосовать гражданам России. В 2024 году у Путина заканчиваются президентские полномочия, и в соответствии с Конституцией РФ он не может больше баллотироваться на пост главы Российского государства.

Также 15 января, после обращения президента РФ Владимира Путина к федеральному собранию правительство Дмитрия Медведева подал в отставку.

16 января новым премьером РФ стал Михаил Мишустин, сменивший на этом посту Дмитрия Медведева.