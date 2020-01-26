Разгон антиправительственных протестов в Ираке: 17 раненых

Действия стражей порядка против демонстрантов ужесточились после того, как влиятельный шиитский проповедник Муктада ас-Садр заявил о прекращении поддержки протестного движения.

Сотрудники сил безопасности Ирака сегодня продолжили жесткое подавление антиправительственных протестов в Багдаде и других городах страны.

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Как сообщает Deutsche Welle, по меньшей мере 17 демонстрантов получили ранения, причем шесть из них – пулевые.

Накануне при подавлении протестов и разгроме лагерей протестующих в столице страны и южноиракском городе Эн-Насирия были убиты не менее трех человек.

Действия правоохранителей против демонстрантов ужесточились на следующий день после того, как 24 января влиятельный шиитский проповедник Муктада ас-Садр заявил о прекращении поддержки протестного движения. Ранее этот проповедник всячески поддерживал протестные акции и призывал правительство к отставке.

Как сообщал УНИАН, массовые антиправительственные демонстрации начались в Ираке 1 октября 2019 года. Активисты протестовали против безработицы, коррупции, роста цен на горючее и коммунальные услуги, выступали за масштабные политические реформы, требовали выйти из-под влияния Ирана. Силы безопасности жестко подавляли эти акции.

По разным данным, за время протестов были убиты от 400 до 600 человек.