В Париже собрались главы МИД 20 стран для обсуждения "Исламского государства"

Обсуждение будет проводиться с учетом захвата боевиками опорного пункта Рамади, передает Би-би-си. Падение Рамади наглядно показало партнерам по коалиции, что нынешняя стратегия дает сбои, в то время как власти Ирака все больше полагаются на шиитские отряды самообороны, поддерживаемые Тегераном.

Читайте такжеИракские войска начали наступление на город Рамади

Иракский премьер-министр Хайдер Абади также прибыл в столицу Франции.

Планировавший прибыть на переговоры госсекретарь США Джон Керри, напротив, был вынужден отказаться от полета в Париж, поскольку сломал ногу, катаясь на велосипеде.