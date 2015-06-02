В Париже собрались главы МИД 20 стран для обсуждения "Исламского государства"
09:36, 02 июня 2015Мир
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Министры иностранных дел 20 государств собрались в Париже, чтобы обсудить дальнейшие действия против джихадистов "Исламского государства" в Сирии и Ираке.
REUTERS
Обсуждение будет проводиться с учетом захвата боевиками опорного пункта Рамади, передает Би-би-си. Падение Рамади наглядно показало партнерам по коалиции, что нынешняя стратегия дает сбои, в то время как власти Ирака все больше полагаются на шиитские отряды самообороны, поддерживаемые Тегераном.
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Иракский премьер-министр Хайдер Абади также прибыл в столицу Франции.
Планировавший прибыть на переговоры госсекретарь США Джон Керри, напротив, был вынужден отказаться от полета в Париж, поскольку сломал ногу, катаясь на велосипеде.
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