В Ираке "Исламское государство" взяло под контроль город Рамади

В администрации провинции подтвердили, что правительственные силы потеряли контроль над Рамади. В обороне города принимали участие как иракские военные, так и американские ВВС, передает радио "Свобода".

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Власти провинции сообщили, что жертвами боевиков в Рамади стали по меньшей мере полтысячи гражданских.

Боевики группировки "Исламское государство" начали наступление на Рамади на прошлой неделе. Это город для них является стратегическим пунктом, поскольку расположен на пересечении путей из Багдада до западных границ с Сирией и Иорданией, которым боевики доставляют оружие, боеприпасы и живую силу.

Летом 2014 года радикальная группировка "Исламское государство" захватило в Ираке почти треть территории.