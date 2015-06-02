Проукраинский сенатор Линдси Грэм идет в президенты от республиканцев - СМИ



О своем решении 59-летний сенатор объявил, выступая перед сторонниками в своем штате, сообщает РИА Новости.

Грэм стал девятым республиканцем, принявшим решение об участии в президентской кампании. Ранее в гонку вступили сенаторы Марко Рубио, Тед Круз, Рэнд Пол и Марк Хакаби. Кроме того, о президентских амбициях заявили бывший сенатор Рик Санторум, бывшая глава компании НР Карли Фиорина, бывший известный нейрохирург Бен Карсон и бывший губернатор Нью-Йорка Джордж Патаки. Наиболее сильными вероятными кандидатами считаются бывший губернатор Флориды Джеб Буш и нынешний губернатор Висконсина Скотт Уокер, однако они пока не объявили о своих намерениях.

У второй крупной партии — демократической — кандидатов гораздо меньше. Действующий президент Барак Обама не может выдвигаться на третий срок. О своем выдвижении заявила бывшая госсекретарь Хилари Клинтон. Пока что конкуренцию Клинтон решился составить сенатор-либерал Берни Сандерс и бывший губернатор штата Мэриленд демократ Мартин O`Мэлли. Кроме того, о выдвижении своей кандидатуры на пост президента от демократической партии намерен объявить бывший губернатор штата Род-Айленд Линкольн Чейфи, который ранее был в лагере республиканцев.

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Грэм — уроженец Южной Каролины, юрист по образованию. В 1980-е годы служил в ВВС, имеет звание полковника. Политическую карьеру начал в 1992 году, избиравшись от своего штата в палату представителей. С 2002 года трижды избирался в сенат от Южной Каролины.

Грэм известен как сторонник активной внешней политики США и относится к так называемым ”ястребам”. Среди его друзей и соратников — сенатор Джон Маккейн, которого он ранее поддерживал на президентских выборах.

Как считает Маккейн, Линдси Грэм является самым ярым сторонником политики Украины среди всех нынешних кандидатов. Ранее он не раз призывал власти Соединенных Штатов увеличить поддержку Украины, причем не только в финансовом плане, но и в вопросе предоставления летального оружия.

Грэм не был женат и не имеет детей.