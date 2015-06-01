В Чехии не готовы определить дату вступления страны в еврозону

Об этом заявил премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, сообщает Украинская правда со ссылкой на Ceske Noviny.

"Коалиционное соглашение предусматривает, что нынешнее правительство не будет устанавливать даты вхождения в зону евро. Пока это выглядит нереалистично", - сказал он.

"Нам необходимо еще несколько лет, чтобы подойти к стандартам еврозоны. Тогда будет смысл обратиться к обсуждению дат", - добавил Соботка.

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В то же время министр финансов Андрей Бабиш и партнер Соботки по коалиции предложил вместе с выборами в 2017 году провести референдум, который не будет иметь обязывающего характера, относительно членства в еврозоне.

Сейчас в еврозону входят 19 государств. Последней к ней присоединилась Литва, которая использует евро с 1 января 2015 года.