МИД Словакии и Чехии возмущены российским документальным фильмом, который оправдывает оккупацию Чехословакии

Министерство иностранных дел Словакии возмущено российским документальным фильмом, показанным телеканалом «Россия 1», в котором оправдывается вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на издание pravda.sk.

«Документальный фильм в части о военном вторжении и последующей 20-летней оккупации Чехословакии советскими войсками использует ложные и старые идеологические клише», – заявил представитель словацкого МИДа Петр Стагно в понедельник, 1 июня.

Читайте такжеСловакия поддерживает расширение ЕС, и Украина имеет право на членствоСловацкая сторона требует от России «уважать историю также и в том, что касается событий 1968 года, которые для Чехословакии и ее граждан означали большую и долговременную трагедию».

В МИД Чехии требуют объяснений от российской стороны относительно этого фильма.

Отмечается, что на прошлой неделе российский телеканал показал документальную ленту, в которой речь идет о событиях августа 1968 года и оправдывается вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию.

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