СМИ: Президент Литвы гордится включением своего советника в "черный список" Кремля

Об этом сообщает ru.delfi.lt.

По словам главы государства, в составленном Москвой списке лиц, которым запрещен въезд в Россию, числятся "самые известные политики Европы".

"Насколько мне известно, в этом списке - самые известные политики Европы. Могу только радоваться тому, что мой советник по вопросам внешней политики тоже в него внесена наряду с такими известными фамилиями. Это огромная оценка", - сказала журналистам Грибаускайте.

В сложенном Россией "черном списке" фигурируют фамилии 89 политиков и должностных лиц ЕС. В их числе - семеро литовцев: бывший руководитель Литвы Витаутас Ландсбергис, экс-премьер Андрюс Кубилюс, председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Артурас Паулаускас, бывший руководитель Департамента госбезопасности Гедиминас Грина, а также европарламентарий, либерал Пятрас Ауштрявичюс, председатель Комиссии Литовского радио и ТВ Эдмундас Вайтекунас и советник президента Литвы по вопросам внешней политики Йовита Нелюпшене.

Читайте также"Поддержка госпереворота" и "гонения на русских": Лавров назвал причины запрета европейцам посещать РФПремьер Альгирдас Буткявичюс назвал составленный российскими чиновниками "черный список" чиновников Европейского Союза (ЕС) частью пропагандистской войны.

"Я считаю, что идет своего рода тотальная война, только теперь с другой стороны. Война такая скорее пропагандистская, я бы назвал, информационная, и я отношусь к ней негативно. На мой взгляд, это не облегчает двусторонние отношения или просто решения, которые принимаются между ЕС и Россией. Думаю, это не добавит плюсов в плане доверия", - сказал Буткявичюс.

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе не делают разницы между бывшим еврокомиссаром Штефаном Фюле и другими европейцами, которым запрещен въезд в Россию, и называют это решение РФ необоснованным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила спикер верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

Она подтвердила, что российская сторона передала список из 89 европейцев, но до сих пор не было предоставлено никаких разъяснений относительно оснований принятия такого решения. "Наша позиция остается неизменной. Мы сказали, что для всех имен в списке это решение было произвольным и необоснованным. Это касается всех, мы не делаем разницы между комиссаром и другими", - подчеркнула Косьянчич.

Как известно, РФ передала Евросоюзу «черный список» из 89 человек, среди которых бывший еврокомиссар Фюле, депутаты Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, Ребекка Хармс, Ежи Бузек, Ги Верхофстадт и другие.