ЕС продлил санкции в отношении Лукашенко

Европейский Союз продлил на год санкции в отношении руководства Беларуси.

Согласно распространенному в понедельник заявлению, Совет ЕС принял решение "продлить режим санкций в связи с систематическими нарушениями прав человека в этой стране", передает ИТАР-ТАСС.

Евросоюз ввел санкции против руководства Беларуси вскоре после президентских выборов, состоявшихся в марте 2006 года.

Согласно формулировке Совета ЕС, санкции введены в отношении "лиц, непосредственно ответственных за сворачивание демократических свобод, нарушения прав граждан Беларуси и преследование оппозиции в ходе президентских выборов 19 марта", говорится в заявлении.

Санкции вводились в два этапа: в конце марта 2006 года ЕС запретил въезд на свою территорию 30 белорусских функционеров, включая Президента, а в мае того же года было принято решение о замораживании всех счетов белорусского Президента и представителей его аппарата в европейских банках. Как сообщила пресс-служба Совета ЕС, это постановление содержит запрет на любые движения средств на счетах этих политиков в Европе.