Financial Times: Войны будущего будут вести боевики-марионетки, вооруженные технологиями

Частные армии будут идти на поле битвы от имени автономных сущностей, таких как города или даже компании.

«В будущем войны не будут начинаться и заканчиваться. Вместо этого они будут переходить в спящий режим и тлеть», - считал оборонный стратег Шон МакФейт.

Описана им серая зона между войной и миром, с существованием которой сейчас соглашаются многие эксперты, станет результатом развития международных отношений и изменений в том, кто и против кого будет выступать на линии фронта, - пишет Financial Times. Неуверенность относительно природных ресурсов, давление климатических изменений и роста населения, а также долговременное религиозное напряжение вероятней всего приведут к конфликтам, которые будут вспыхивать постоянно, - считают аналитики. Часто они будут перебрасываться на общественную сферу. Тем временем, к 2050 году сила государства уступит место власти автономных регионов, мегаполисов и частных интересов. Таким образом, спектр протагонистов в конфликтах расширится. На все это в течение следующих трех десятилетий будет влиять технологический прогресс.

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Издание пишет, что теории о будущем войн обычно фокусируется на дистопических взглядах о подъеме роботов-убийц – автономного летального оружия, которое перехитрит своих человеческих создателей. Страны, такие как Россия и Китай, инвестируют в разработку систем такого типа. В это время, военные США используют машинное обучение для киберобороны и обслуживание самолетов.

Вместе с тем, враги Запада занимаются рядом передовых технологических возможностей, которые могут подорвать демократические ценности. Эти технологии могут использоваться в социальных сетях или традиционных СМИ в гражданской сфере. Однако, они все же составляют вполне военный ответ в пределах серой зоны конфликта, на что указывает российское вмешательство в выборы США в 2016 году.

«Россия добивается более широкого использования машинного обучения и автоматизации для глобальных кампаний по дезинформации», - сказал директор Объединенного центра искусственного интеллекта Департамента обороны США генерал Джон Шанаган.

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На прошлой неделе американский военный встречался с лидерами стран НАТО, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество в военном применении искусственного интеллекта. Он также говорил об особой тревоге из-за того, что он считает китайской безответственной продажей вооружений с потенциальными возможностями машинного обучения.

«Китай также способствует продаже автономных видов оружия со встроенным искусственным интеллектом на глобальном рынке, понижая барьер для входа потенциальных врагов и рискуя попаданием такого вооружения в руки негосударственных акторов», - сказал он.

Доступность продвинутых военных систем небольшим группам боевиков или вооруженным отрядам – это важная тема для размышлений в измерении будущего войн. В следующие 30 лет конкуренция между крупными государствами усилится. Оборонные аналитики убеждены, что Китай будет способен соперничать с армией США до 2040 года. Однако, поскольку главные экономики станут все более интегрированными, особенно благодаря торговле, цена начала конфликта будет расти. В результате, страны не будут вести открытые конфликты. Вместо этого войны будут опосредованными, что позволит всем сторонам отрицать свою причастность.

Иран уже построил региональное влияние на Ближнем Востоке с помощью широкой сети групп-марионеток, таких как «Хезболла» в Ливане или «Хуситы» в Йемене.

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«Важные для ведения конфликта актеры, скорее всего, будут квази-государственными. Они не будут действовать согласно международных законам, таких как Женевская конвенция», - убежден эксперт по военной науке и сухопутным методам войны Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Ватлинг.

Угроза в том, что война становится все более непредсказуемой и без правил. Потому что марионетки и боевики не будут ограниченными многосторонними соглашениями, принятыми всеми членами ООН, включая Китай и Россию.

«Прогноз в том, что будет больше конфликтов между группами боевиков. И когда такие конфликты будут вспыхивать, эти группы будут иметь доступ к относительно высоким технологическим возможностям, потому что большие государства будут их поддерживать», - сказал Ватлинг.

Переход от войн между государствами к конфликтам между меньшими группами будет одним из ключевых факторов в модели «серой зоны» МакФейта. Это будет состояние, которое он назвал «длительным беспорядком», без четкого начала и конца.