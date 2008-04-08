Из-за драки на борту экстренно сел самолет

В аэропорту Бангкока совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Bangladesh Airlines, после того как на его борту произошла драка между двумя пассажирами, сообщает АР. Как рассказал пресс-секретарь агентства по гражданской авиации Таиланда, всего на борту самолета, летевшего из Куала-Лумпур в столицу Бангладеш Дакку, находились около 70 пассажиров. О том, есть ли среди них пострадавшие, не сообщается.

Газета.ру