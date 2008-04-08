Из-за драки на борту экстренно сел самолет
08:00, 08 апреля 2008Мир
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На борту было 70 пассажиров
В аэропорту Бангкока совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Bangladesh Airlines, после того как на его борту произошла драка между двумя пассажирами, сообщает АР. Как рассказал пресс-секретарь агентства по гражданской авиации Таиланда, всего на борту самолета, летевшего из Куала-Лумпур в столицу Бангладеш Дакку, находились около 70 пассажиров. О том, есть ли среди них пострадавшие, не сообщается.
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