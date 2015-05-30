США и Китай со скандалом "делят" острова Спратли: штаты призвали КНР покинуть спорный регион

Выступая на форуме по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Сингапуре, Картер, в частности, подчеркнул, что действия Китая идут вразрез с международными нормами. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Китай настаивает на том, что ему принадлежит практически вся акватория Южно-Китайского моря, на которую также претендуют его соседи. Территориальную принадлежность островов архипелага Спратли в юго-западной части моря наряду с Китаем оспаривают Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

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Как сообщалось ранее, китайские строители искусственно наращивают площадь некоторых спорных островов, поднимая с морского дна тонны камней и сгружая их на подводные скалы.

Глава Пентагона пообещал, что США будут наращивать свое присутствие в регионе, как в воздухе, так и на море - "везде, где это позволяет международное законодательство".

Представитель Пекина на форуме в Сингапуре уже назвал заявления Картера беспочвенными и неконструктивными, добавив, что политика Китая в отношении островов "разумна и обоснована". А пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР попросила США "прекратить провокационные комментарии".