Политики и военные Германии попали в "черный список" РФ - Берлин требует объяснений

Правительство Германии требует от России разъяснения относительно включения восьми граждан страны в "черный список" из 89 политиков, дипломатов и военных деятелей из стран Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию РФ.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении МИД Германии, пишет ТАСС.

Официальный Берлин "находится в контакте с Москвой" и "настаивает на прозрачности" в решении этого вопроса, отметили в ведомстве. Лица, которые включены в список, имеют право знать основания, на которых им запрещен въезд, указали в МИД.

По данным газет Bild и Frankfurter Allgemeine Zeitung, черный список был направлен российской стороной в ряд диппредставительств европейских стран в РФ.

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В числе немецких граждан, которым запрещен въезд в Россию, - депутат бундестага от ХДС Карл-Георг Вельманн, зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Фукс, депутаты Европарламента от "зеленых" Ребекка Хармс и Даниэль Кон-Бендит, генеральный секретарь Совета ЕС Уве Корзепиус, статс-секретарь в Минобороны Германии Катрин Зудер, член ХСС Бернд Поссельт и инспектор (командующий) ВВС Германии, генерал-лейтенант Карл Мюлльнер.