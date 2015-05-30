Франция и Россия не могут договориться по "Мистралям"

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник в сфере военно-технического сотрудничества.

«Фактически переговоры даже не начинались, потому что французы поставили абсолютно неприемлемые для нас условия», – заявил собеседник информационного агентства.

По его словам, речь идет в том числе «об аннулировании банковских счетов». Другую информацию об условиях, выдвинутых Парижем, источник отказался сообщать. «В итоге французы даже не заселились в забронированную гостиницу и убыли в Париж», – сказал источник.

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Ранее о возможности переговоров с французским специальным представителем Луи Готье рассказывал заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев. Он отмечал, что речь шла о сумме компенсации за срыв Парижем контракта на приобретение Россией двух вертолетоносцев типа Mistral.

За это заявление, Бочкарев получил строгий выговор от вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Контракт на поставку двух военных кораблей был заключен между французской DCNS и «Рособоронэкспортом» в 2011 г. Стоимость контракта составляла 1,2 млрд евро. Первый вертолетоносец должен был быть передан Россию в 2014 г., второй – в 2015 г. Однако в сентябре 2014 г. Франция заморозила сроки выполнения контракта из-за ситуации в Украине.