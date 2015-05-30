Франция и Россия не могут договориться по "Мистралям"
Франция на переговорах по проблеме двух вертолетоносцев Mistral поставила перед российской стороной "абсолютно неприемлемые условия".
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник в сфере военно-технического сотрудничества.
«Фактически переговоры даже не начинались, потому что французы поставили абсолютно неприемлемые для нас условия», – заявил собеседник информационного агентства.
По его словам, речь идет в том числе «об аннулировании банковских счетов». Другую информацию об условиях, выдвинутых Парижем, источник отказался сообщать. «В итоге французы даже не заселились в забронированную гостиницу и убыли в Париж», – сказал источник.
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Ранее о возможности переговоров с французским специальным представителем Луи Готье рассказывал заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев. Он отмечал, что речь шла о сумме компенсации за срыв Парижем контракта на приобретение Россией двух вертолетоносцев типа Mistral.
За это заявление, Бочкарев получил строгий выговор от вице-премьера Дмитрия Рогозина.
Контракт на поставку двух военных кораблей был заключен между французской DCNS и «Рособоронэкспортом» в 2011 г. Стоимость контракта составляла 1,2 млрд евро. Первый вертолетоносец должен был быть передан Россию в 2014 г., второй – в 2015 г. Однако в сентябре 2014 г. Франция заморозила сроки выполнения контракта из-за ситуации в Украине.