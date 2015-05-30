В Греции 15 россиян пострадали от удара молнии

Двое россиян в результате удара молнии перенесли сердечный приступ, пишет lenta.ru.

Одна из них - 46-летняя беременная женщина. Врачам удалось спасти ей жизнь, однако она все еще находится в критическом состоянии.

Вторым стал мужчина. Его возраст и самочувствие не уточняется.

Остальные туристы отделались шоком и легкими травмами. Четырех из них на автомобилях скорой госпитализировали в отделение неотложной помощи. По словам очевидцев, некоторые из пострадавших жаловались на то, что они не чувствуют ног.

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Сотрудники памятника архитектуры сообщили, что на территории Кносского дворца установлены громоотводы, однако их не было в том месте, где находились российские туристы.