На любимого байкера Путина завели дело в Саратовской области

На лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова (известного также как «Хирург»), который считается приближенным к президенту РФ Владимиру Путину, завели дело об административном нарушении.

Письмо ГИБДД, в котором об этом говорится, опубликовал на своей странице в Facebook в пятницу, 29 мая, представитель свердловского областного отделения Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.

В официальном ответе говорится, что в отношении байкера возбудили административное дело о нарушении ст.12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов).

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С инспекторами ДПС, которые проигнорировали правонарушение, упоминается в письме, была проведена профилактическая беседа.

Как сообщает Дождь, 4 мая «Ночные волки» провели мотопробег в Екатеринбурге, который был приурочен к празднованию 70-летию Победы. Едрышов обратил внимание, что «Хирург» ехал на мотоцикле без шлема и обратил на это внимание в письме, которое было адресовано ГИБДД.

В интервью «Русской службе новостей» Хирург позже сказал, что не может надевать шлем при езде на мотоцикле, так как это «не его стиль».