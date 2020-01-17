Партнер Джулиани утверждает, что собственными глазами видел, как Трамп увольнял Йованович
Близкий соратник адвоката американского президента заявил, что видел, как Дональд Трамп рассказывал личному помощнику, что Мари Йованович должна быть уволена с должности посла США в Украине.
Об этом он сообщил в интервью CNN.
Это был один из нескольких случаев, когда Трамп пытался уволить тогдашнего посла Мари Йованович, отметил Парнас.
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По его словам, это произошло во время частного ужина весной 2018 года в Вашингтоне, на которой присутствовал и сам Парнас.
«В разговоре затронули тему Украины. Я сказал президенту, что она (Йованович – УНИАН) его критикует, и что, по ее словам, он будет привлечен к ответственности. Что-то в этом роде. Я уже не помню дословно», – сказал Парнас.
Парнас продолжил: «Его реакция была такой: он взглянул на меня, словно очень рассердился, но вернулся к Стефано (тогдашнему помощнику Белого дома) и сказал: «Уволить ее. Избавьтесь от нее».
Напомним, в Сенате США в четверг, 16 января, официально начался процесс импичмента президента Дональда Трампа.
Демократы обвиняют президента в том, что он добивался от Украины проведения расследования в отношении своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и с целью оказания давления на Киев приостановил военную помощь Украине на сумму в 391 млн долларов.