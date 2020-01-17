Партнер Джулиани утверждает, что собственными глазами видел, как Трамп увольнял Йованович

В разговоре затронули тему Украины. Я сказал президенту, что она (Йованович – УНИАН) его критикует, и что, по ее словам, он будет привлечен к ответственности, поделился Парнас.

Близкий соратник адвоката американского президента заявил, что видел, как Дональд Трамп рассказывал личному помощнику, что Мари Йованович должна быть уволена с должности посла США в Украине.

Об этом он сообщил в интервью CNN.

Это был один из нескольких случаев, когда Трамп пытался уволить тогдашнего посла Мари Йованович, отметил Парнас.

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По его словам, это произошло во время частного ужина весной 2018 года в Вашингтоне, на которой присутствовал и сам Парнас.

«В разговоре затронули тему Украины. Я сказал президенту, что она (Йованович – УНИАН) его критикует, и что, по ее словам, он будет привлечен к ответственности. Что-то в этом роде. Я уже не помню дословно», – сказал Парнас.

Парнас продолжил: «Его реакция была такой: он взглянул на меня, словно очень рассердился, но вернулся к Стефано (тогдашнему помощнику Белого дома) и сказал: «Уволить ее. Избавьтесь от нее».

Напомним, в Сенате США в четверг, 16 января, официально начался процесс импичмента президента Дональда Трампа.

Демократы обвиняют президента в том, что он добивался от Украины проведения расследования в отношении своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и с целью оказания давления на Киев приостановил военную помощь Украине на сумму в 391 млн долларов.