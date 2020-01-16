Business Insider: Генерал Ирана объяснил, почему его страна врала о сбитом самолете МАУ

Военный, который еще несколько дней назад говорил о «позоре» и желании умереть вместо жертв авиакатастрофы, теперь изменил свою позицию.

Иранский генерал вступился за решение правительства его страны врать на протяжении нескольких дней о том, что самолет из Украины со 176 людьми на борту на самом деле был сбит военными. Амир Али Хаджизадех, чьи войска контролировали ракетную систему, которая сбила авиалайнер МАУ, пояснил, что Тегеран пытался защитить свою национальную безопасность.

Об этом пишет Business Insider. По словам Хаджизадеха, ложь была нужна, чтобы улучшить безопасность Ирана.

«Потому что если бы мы сказали все, как есть, наша система воздушной обороны была бы искалечена, а наши ребята начали бы сомневаться во всем», - сказал он.

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Очевидно, иранский генерал имел в виду, что иранская противоракетная оборона была бы подорвана из-за отсутствия уверенности в себе после такой катастрофической ошибки, а не потому что какая-то техническая ошибка вывела бы из строя оружие. Хаджизадех входит в силы иранских «Стражей исламской революции», могущественной военизированной структуры, которая отчитывается напрямую перед верховным лидером страны. Нынешние слова генерала стали полной противоположностью его же заявлению, которое он сделал четыре дня назад. Тогда он говорил, что чувствует большой позор и "хотел бы сам умереть" вместо жертв авиакатастрофы.

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Издание напоминает, что украинский рейс PS752 был сбит ракетой системы ПВО, которую контролируют «Стражи исламской революции». Из-за удара Boeing 737-800 упал за считанные минуты после взлета. Авиакатастрофа произошла 8 января. В течение трех дней Иран настаивал, что это произошло из-за технической неисправности самого самолета. На четвертый день Тегеран все же признал, что авиалайнер был ошибочно сбит.