Путин предложил передать часть своих полномочий правительству

Президент будет обязан утвердить предложенные кандидатуры на пост премьера и не вправе их отклонить.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания предложил передать часть своих полномочий правительству.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Парламент получит право утверждать кандидатуру премьер-министра, его заместителей, а также федеральных министров.

Президент будет обязан утвердить предложенные кандидатуры и не будет иметь права их отклонить.

Путин подчеркнул, что за президентом останется возможность отстранять премьера и других чиновников в случае утраты доверия. За президентом остается право руководить Вооруженными силами, но руководителей силовых ведомств он должен будет назначать по согласованию с Советом Федерации.

Сейчас Госдума передает президенту только согласие на кандидатуру премьера и не участвует в формировании правительства.

Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что в России после распада СССР «остались прежние амбиции».