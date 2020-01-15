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Путин предложил передать часть своих полномочий правительству

13:38, 15 января 2020
Мир
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REUTERS

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Парламент получит право утверждать кандидатуру премьер-министра, его заместителей, а также федеральных министров.

Президент будет обязан утвердить предложенные кандидатуры и не будет иметь права их отклонить.

Путин подчеркнул, что за президентом останется возможность отстранять премьера и других чиновников в случае утраты доверия. За президентом остается право руководить Вооруженными силами, но руководителей силовых ведомств он должен будет назначать по согласованию с Советом Федерации.

Сейчас Госдума передает президенту только согласие на кандидатуру премьера и не участвует в формировании правительства.

Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что в России после распада СССР «остались прежние амбиции».

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