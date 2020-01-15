Путин уверяет, что Россия "никому не угрожает"
Президент РФ Владимир Путин заверяет, что Россия "никому не угрожает".
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в
ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
"Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить: наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме", - сказал он.
"Впервые, хочу подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот, другим ведущим государствам мира еще предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия", - подчеркнул Путин.
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По его мнению, обороноспособность РФ обеспечена "на десятилетия вперед", но "расслабляться нельзя" и нужно "анализировать происходящее в этой сфере в мире".
Как заявил Путин, Россия должна разрабатывать боевые комплексы "будущих поколений", и "сегодня мы так и делаем".
Как сообщал УНИАН, Путин также заявил, что у России после распада СССР "остались прежние амбиции".