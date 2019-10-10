Обувь Иисуса: в США выпустили кроссовки с подошвой, заполненной святой водой (фото)

Одна пара таких кроссовок стоит 3 тысячи долларов.

Известный модный бренд в США выпустил ограниченную серию кроссовок «Обувь Иисуса». При этом новинка разошлась за считанные минуты после того, как поступила в продажу, несмотря на заоблачный ценник.

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Одна пара стоит 3 тысячи долларов. Как утверждают создатели этой обуви, ее благословил священник, а в подошву залили святую воду. Дизайнеры взяли за основу классическую модель кроссовок, наполнив прозрачную подошву святой водой из реки Иордан и окрасив ее, чтобы жидкость была более заметна. Для придания обуви «святого» вида создатели украсили ее сбоку цитатами из Евангелия от Матфея и распятием – на шнурках.

Сообщается также, что даже упаковка получила религиозный облик: на коробке изображены ангел и печать по образцу той, что у папы Римского.