Президент Эстонии о диалоге с РФ: нам нужно говорить друг с другом, но не уступать

Политик заявила, что Эстония отделяет режим и обычных граждан России.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о важности поддержания диалога с Россией, но не ценой общих принципов.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Читайте такжеПрезидент Эстонии извинилась за министра, назвавшего премьера Финляндии "продавщицей"«Я согласна с тем, что нам надо говорить друг с другом, особенно с Россией. С другой стороны, мы ни в коем случае не должны жертвовать общими принципами, в том числе Минскими договоренностями», – сказала Кальюлайд, комментируя стремление президента Франции восстановить отношения с РФ.

Она также выразила разочарование, что надежды эстонцев на Россию не оправдались.

«Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так», – сказала Кальюлайд.

При этом, как добавила она, Эстония отделяет режим от обычных граждан РФ.

«Мы разделяем общую оценку стран НАТО, что Россия – непредсказуемая страна, она напала на Украину и Грузию. Но мы, как НАТО, приняли меры к тому, чтобы ближайшие к России страны были теперь хорошо защищены», – подчеркнула президент Эстонии.

Ранее УНИАН сообщал, как президент Эстонии отказалась принимать от РФ подарочное вино из оккупированного Крыма.