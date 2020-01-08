Президент Эстонии отказалась принимать от РФ подарочное вино из оккупированного Крыма - СМИ

Президентская канцелярия отправила этот подарок обратно.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая ранее неоднократно заявляла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, отказалась от подарка от российского посольства в виде бутылки вина из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на эстонские СМИ. У президента Эстонии эту информацию пока официально не комментировали.

По данным газеты Eesti Ekspress, посольство РФ поздравило эстонского лидера с 50-летием, отправив ей к юбилею цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского, которую президентская канцелярия отправила обратно.

Свое 50-летие Кальюлайд отметила 30 декабря.

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Как сообщал УНИАН, в Эстонии правящая коалиция не намерена давать ход ратификации договора о государственной границе с Россией, который был подписан в 2014 году.

Ранее спикер парламента Эстонии заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории страны.