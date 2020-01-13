Семья погибших в сбитом самолете из Украины: «Извинений Ирана не достаточно»

По мнению родных жертв авиакатастрофы, нужно сделать все, чтобы подобные случаи больше не случались.

Когда военные Ирана по ошибке сбили украинский Boeing 737-800, Наваз Ебрагим потеряла сестру, которая была на борту самолета вместе с мужем. По ее словам, извинений от командира иранских ВВС «не достаточно».

Как пишет Newsweek, женщина вспомнила события того вечера, когда был сбит рейс PS 752 компании МАУ, а также свою реакцию на новости о гибели всех пассажиров.

«Мы кричали и кричали. Это была очень трагическая ночь», - сказала Ебрагим.

Командир аэрокосмической дивизии Амирали Хайизадех заявил, что хотел сам погибнуть вместо всех пассажиров и экипажа украинского самолета, когда узнал новости. Он и другие чиновники, включительно с президентом Ирана Хассаном Роухани и министром иностранных дел страны Джавадом Зарифом публично попросили прощения. Они пообещали провести тщательное расследование и наказать виновных. Но это не удовлетворило Ебрагим.

«Я до сих пор не уверена, насколько искренними были эти извинения. Надеюсь, они были именно такими. Но даже если так, думаю, это хороший жест для начала, но этого не достаточно», - сказала женщина, которая потеряла двух родственников из-за авиакатастрофы.

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«Я надеюсь, что в результате появятся какие-то меры, чтобы такая трагедия никогда не произошла ни с одной другой семьей», - сказала Ебрагим.

Издание напоминает, что большинство пассажиров на борту украинского авиалайнера были иранцами. В Тегеране и других городах по всей стране разъяренные люди вышли на улицы в прошлые выходные, выкрикивая антиправительственные лозунги. Они были разъярены, что правительство Ирана три дня скрывало и отрицало факт, что украинский пассажирский самолет был сбит.