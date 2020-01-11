Крушение самолета МАУ в Иране: Украина ожидает возвращения тел погибших до 19 января

Президент Ирана заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно скорее.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту Ирана Хасана Роухани, что ожидает возвращения тел погибших из сбитого иранскими военными украинского самолета до 19 января.

Читайте такжеПротесты в Иране: митингующие требуют наказать виновных в крушении самолета МАУ (фото, видео)Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом он сказал в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе иранской стороны.

В частности, Зеленский подчеркнул, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними проститься», - подчеркнул президент Украины.

В свою очередь, Роухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно скорее.

Также в Офисе президента сообщили, что Министерство иностранных дел Украины незамедлительно направит Ирану ноту с четким перечнем всех дальнейших шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций.

Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании «Международные авиалинии Украины», погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

Сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухані официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

По его словам, «в условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани, вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США. К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе».

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.