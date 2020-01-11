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Крушение самолета МАУ в Иране: Украина ожидает возвращения тел погибших до 19 января

19:44, 11 января 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту Ирана Хасана Роухани, что ожидает возвращения тел погибших из сбитого иранскими военными украинского самолета до 19 января.

Читайте такжеПротесты в Иране: митингующие требуют наказать виновных в крушении самолета МАУ (фото, видео)Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом он сказал в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе иранской стороны.

В частности, Зеленский подчеркнул, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними проститься», - подчеркнул президент Украины.

В свою очередь, Роухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно скорее.

Также в Офисе президента сообщили, что Министерство иностранных дел Украины незамедлительно направит Ирану ноту с четким перечнем всех дальнейших шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций.

Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании «Международные авиалинии Украины», погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

Сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухані официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

По его словам, «в условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани, вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США. К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе».

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

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