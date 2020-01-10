Передал письмо: Трамп поздравил Ким Чен Ына с 36-летием

Руководителю Северной Кореи 8 января исполнилось 36 лет.

Президент США Дональд Трамп поручил начальнику Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёну передать письмо для лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором американский лидер поздравил коллегу с днем рождения.

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Руководителю Северной Кореи 8 января исполнилось 36 лет. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Чон Ый Ён заявил журналистам, что письмо Трампа уже передано Ким Чен Ыну.

Известно, что Ён посещал Вашингтон с 7 по 10 января для переговоров с американскими и японскими коллегами относительно усиления угрозы со стороны КНДР.