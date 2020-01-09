Иорданская принцесса стала первой женщиной-пилотом в своей стране (фото)

Принцесса Сальма не первая женщина, которая закончила военную академию в Великобритании. Ее тетя по отцовской линии, принцесса Аиша бинт Хуссейн, была первой арабской женщиной, окончившей академию в 1987 году.

Принцесса Иордании Сальма бинт Абдулла стала первой женщиной в своей стране, которая прошла теоретическое и практическое обучение пилотов Вооруженных сил Иордании.

Об этом пишет AJ.

19-летняя девушка закончила обучение пилотов на самолетах. На церемонии вручения соответствующей награды присутствовали королева Рания и ее старший брат, принц Хуссейн.

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Брат девушки является первым лейтенантом в Вооруженных силах. В Instagram он поздравил сестру с успешным завершением обучения.

«Блестящая и трудолюбивая, как всегда! Поздравляю с получением своих крыльев. Еще больше успехов и достижений», – написал он.

Принцесса Сальма не первая женщина, которая закончила военную академию в Великобритании. Ее тетя по отцовской линии, принцесса Аиша бинт Хуссейн, была первой арабской женщиной, окончившая академию в 1987 году.

Позже она продолжила служить в спецсилах Иордании. Другая тетя – принцесса Иман – закончила эту же академию в 2003 году.

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