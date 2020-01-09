В Иране заявили, что осуществили кибератаки против навигационных систем самолетов США

Генерал, который возглавляет иранскую космическую программу, также отметил, что его силы выпустили 13 ракет по базам США в Ираке

Иран осуществил кибератаки для отключения навигационных систем самолетов и беспилотников США через 15 минут после ракетных ударов 8 января.

Об этом заявил генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает Европейская правда со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Бригадный генерал, возглавляющий иранскую космическую программу, говорит, что его силы выпустили 13 ракет по базам США в Ираке, "но мы были готовы запустить сотни".

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Он также рассказал, что его силы одновременно осуществили кибератаки на службу военного наблюдения США в Ираке.

Он заверил, что десятки американских войск были убиты и ранены, "но мы не пытались кого-то убить в этой операции". Он сказал, что "мы пытались ударить по военной машине противника".

Однако США заявили, что в ракетном ударе американцы не погибли.

Как сообщал УНИАН, девять ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.