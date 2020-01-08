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Авиакатастрофа, землетрясение и ракетные удары: страшные сутки для Ирана (видео)

17:43, 08 января 2020
Мир
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Сначала на похоронах убитого по указанию Трампа генерала Сулеймани началась давка. В результате инцидента 56 человек погибли и около 200 пострадали. После этого 2 американские военные базы в Ираке подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Еще чуть позже вчера в Иране произошло землетрясение магнитудой 4,9 децибел. Его эпицентр находился в 50 км от атомной электростанции.

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А уже утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана разбился украинский самолет. На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Одной из версий причин авиакатастрофы называют технические неисправности самолета. Сейчас МАУ приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок.

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Теги: #авиакатастрофа#Иран