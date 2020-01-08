Bloomberg: Конфликт США с Ираном создаст проблемы для расследования падения Boeing из Украины

По международным правилам, Тегеран должен заняться расследованием, поскольку украинский самолет разбился на иранской территории, но американский производитель тоже имеет право на это.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 из Украины разбился вскоре после взлета в Иране, в результате чего погибли все, кто был на борту. В компании "Международные авиалинии Украины" сообщили, что 167 пассажиров и 9 членов экипажа выполняли рейс 752. Однако, лайнер разбился в 6:18 по местному времени.

Трагедия с украинским самолетом произошла в тяжелые времена как для Ирана, так и для компании Boeing, - пишет Bloomberg. Иран обстрелял американскую авиабазу на территории Ирака более чем десятком ракет. Таким образом он решил отомстить за убийство генерала Кассема Солеймани, которое произошло на прошлой неделе.

Перед самой катастрофой украинского самолета авиационные регуляторы США выпустили ограничения, запрещающие гражданские рейсы над Ираном и Ираком. Тем временем, Boeing до сих пор не оправился от крупнейшего кризиса за свою историю после двух аварий самолетов 737 Max, которые лучше всего продавались. Эта модель - следующая после модели украинского лайнера, который разбился в Иране. После катастрофы в марте все Boeing 737 Max были сняты с рейсов по всему миру. Американские фьючерсы на фондовой бирже подешевели после новостей о том, что украинский Boeing разбился из-за технической неполадки.

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Согласно международным законам, Иран должен возглавить любое расследование, поскольку авария произошла на его территории. Но не многие страны мира имеют необходимых экспертов и технические возможности для проведения исчерпывающего поиска причин. Поэтому США, Франция или другие страны часто оказывают помощь в таких случаях. К примеру, записи бортовых самописцев нужно загрузить в специальной лаборатории, которых в мире не так и много.

Международные правила расследования авиационных аварий также позволяют стране, которая произвела самолет, участвовать в процессе. Таким образом непосредственные компании-производители могут обеспечить техническую экспертизу. Но нынешняя политическая напряженность между Ираном и США, скорее всего, осложнит участие США, американского Национального совета по безопасности транспорта и Boeing.

"Мы знаем о сообщениях иранских СМИ и собираем информацию", - сказал пресс-секретарь Boeing Гордон Джондрой.

Сайт planefinder.net, который отслеживает авиарейсы по всему миру, обнаружил, что двомоторному самолету, который разбился в Иране, только три года. Производитель передал его украинской компании МАУ в июле 2016 года.

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Тем временем, Boeing до сих пор пытается справиться с последствиями катастроф, которые произошли в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии прошлого марта. Эти аварии, которые отобрали жизни 350 человек, произошли с самолетами 737 Max. Лайнеры этой модели сняты с авиарейсов по всему миру уже 10 месяцев. 737-800 и 737 Max - это варианты Boeing 737. Но 737-800 не снимали с рейсов. Компания Boeing до сих пор пытается искоренить недостатки, выявленные в системе контроля полетом модели 737 Max. У 737-800 такой системы нет.