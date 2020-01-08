В авиакатастрофе Боинга погибли студенты иранского технологического университета

В университете подали список из 13 выпускников университета, однако отметили, что он будет дополняться.

В авиакатастрофе самолета МАУ погибли студенты и выпускники иранского технологического университета города Шариф.

Читайте такжеМАУ опубликовала полный список пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Иране

Об этом сообщает ISNA со ссылкой на отдел связей с общественностью университета, передает 112.ua. В университете предоставили список из 13 выпускников университета, которые находились в самолете во время катастрофы, однако отметили, что он будет дополняться.

Ранее сообщалось, пресс-служба авиакомпании МАУ опубликовала имена погибших членов экипажа в результате катастрофы Boeing-737 рейса PS752.

Напомним, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. По предварительным данным, в самолете находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.