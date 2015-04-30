Украинские дипломаты в Берлине проигнорируют мероприятия посольства РФ к 9 мая - посол

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал в интервью Радио Свобода.

Комментируя тот факт, что ранее дипломатические учреждения Украины и РФ в День победы над нацизмом в Берлине немало мероприятий проводили вместе, посол сказал: "Посольство России будет проводить их 9 мая. Мы не будем принимать в них участия. Да и не представляю, как бы я мог стоять рядом с послом страны, которая осуществляет агрессию против Украины? Это было бы верхом цинизма", - заявил Мельник.

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По его словам, мероприятия с участием украинских ветеранов войны, представителей украинских дипломатических учреждений и украинской общины будут происходить именно 8 мая.

"Мы возложим цветы к памятнику воину-освободителю в Трептов-парке. Также и в других городах Германии будут удостоены павшие воины, а на солдатские могилы, места вечного упокоения граждан Украины, которые в годы войны умерли здесь или погибли, будут возложены цветы. А 12 мая запланировано совместное с представителями немецких официальных органов богослужение в Берлинском центральном кафедральном соборе", - сообщил он.

Как отметил посол, в Германии стереотипы относительно истории Второй мировой войны стали закостенелыми из-за российской пропаганды. "Кремль монополизировал право России на победу над нацизмом, нивелировав такое же право Украины на ее неоспоримый вклад в нее. Эта пропаганда, как яд попадает на плодородную почву немецкого общества. Поэтому мы через СМИ доносим до него историческую правду. В частности и о том, почему мы будем отмечать День победы над нацизмом по-другому, чем Россия", - заявил Мельник.