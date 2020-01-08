В Эстонии солдат НАТО устроил дебош в спа-центре

Солдат по неизвестным причинам начал нападать на работников и посетителей спа-центра.

27-летний солдат НАТО из дислоцированной в Эстонии боевой группы устроил дебош в таллинском спа-центре.

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Об этом сообщает портал Delfi.

По словам очевидца, солдат по неизвестным причинам начал нападать на работников и посетителей спа-центра. Из-за буйного поведения солдата работникам салона пришлось вызвать полицию.

Сообщается, что уголовное дело не возбуждалось. В штабе боевой группы НАТО рассказали, что инцидент с участием солдата альянса расследуется.

По словам источника, более подробно прокомментировать ситуацию пока не могут.

Стоит отметить, что спа-центр в такое позднее время работает в режиме Spa 21+, то есть открыт только для взрослых посетителей, нахождение в заведении несовершеннолетних в это время не допускается.